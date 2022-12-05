وزارة التموين: الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة متاح على بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خدمة الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة على بوابة مصر الرقمية للتموين، وتضم 9 خدمات متاحة لحاملي البطاقات.

وزارة التموين تتيح خطوات الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة

وتوفر وزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن عدد أفراد البطاقة مع استعلام عن صرف البطاقة لمعرفة قيمة الدعم المخصص لها، إذ يتمكن المواطن صاحب بطاقة التموين من الاستعلام عن بطاقته لمعرفة رصيد الخبز والسلع الشهرية المتبقية للبطاقة، في عدة خطوات كالتالي:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

4- النقر على ابدأ الخدمة.

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية,

6- يجب الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على التالي.

7- يظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد المدرجين عليها ورصيد البطاقة من الدعم.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتزداد الحركة البحثية حول عدد أفراد بطاقة التموين، خاصة بعد اشتراط مكاتب التموين على أصحاب البطاقات الراغبين في تقديم طلب إضافة المواليد ألا يكون عدد أفرادها تخطى 4 أفراد، إذ تستقبل مكاتب التموين حاليا طلبات الأسر الأولى بالرعاية أصحاب معاش تكافل وكرامة وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة طلباتهم حول إضافة المواليد لفحصها.