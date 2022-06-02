تفقدت 8 مشروعات.. تفاصيل زيارة لجنة النقل والمواصلات لميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئه العامه لميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، أعضاء لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، للقيام بجولة تفقدية في الميناء، شملت 8 مشاريع رئيسية كبرى.

بدأت الزيارة باستقبال اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، لأعضاء اللجنة، والتأكيد على مدى حرص الهيئه على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالمتابعة الدؤوبة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نحو تنفيذ مشروعات استثمارية وتطويرية بالميناء، تعمل على تحسين معدلات الأداء وزيادة الطاقات الاستيعابية، وتوفير خدمات تكنولوجية وبيئية متطورة ذات معايير عالمية، وذلك بما يتفق مع كون ميناء الإسكندرية هو الميناء الأكبر بمصر، يمر من خلاله 60% من حجم تجارة مصر الخارجية، وتحقيقاً لمساعي الهيئة للتحول إلى ميناء أخضر لوجستي ذكي.

محطة «تحيا مصر» متعدده الأغراض

تضمنت الجولة التفقدية زيارة محطة تحيا مصر متعدده الأغراض، على الأرصفة من 55 إلى 62، والمكونة من أرصفة بطول 2500 متر، بأعماق تتراوح بين 14.5 إلى 17.5 متر، وبمساحة إجمالية 545 ألف متر مربع، وقادرة على استقبال 1.5 مليون حاويهة مكافئة، و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة دحرجة، حيث يتم حالياً تنفيذ المشروع بمعرفة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في شهر أبريل عام 2023.

مشروع إنشاء الرصيف 85 /3 لتداول الأخشاب

كما تفقد أعضاء اللجنة مشروع إنشاء الرصيف 85 /3 لتداول الأخشاب والغلال، الذي يتكون من رصيف بطول 433 متراً، وبعمق يصل إلى 15.5 متر، وبظهير خلفي بمساحة 35 ألف متر مربع.

تفقد مشاريع الكباري بميناء الإسكندرية

وتفقد أعضاء اللجنة مشروع إنشاء كباري «هويس المالح»، المكون من عدد اثنين كوبري سيارات، يسمح بالمرور في الاتجاهين، وعدد واحد كوبري سكة حديد متحرك، يسمح أيضاً بالمرور في الاتجاهين، حيث يستهدف ذلك المشروع رفع قدرة النقل النهري بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، من خلال تحقيق إمكانية نقل الحاويات على البارجات بارتفاع 2 حاوية، بما يزيد من الطاقة الإنتاجية لحركة النقل النهري ويخفف العبء المروري على الطرق البرية بالميناء.

مشروع «جونة البترول» بميناء الإسكندرية

وتفقدت اللجنة البرلمانية أعمال التطوير بمشروع «جونة البترول» بميناء الإسكندرية، كما تفقدت مساحات الأراضي المنضمة من الشركه التجاريه للأخشاب إلى هيئة ميناء الإسكندرية، وكذا المساحات المنضمة حديثاً بمنطقه نجعي «إسو والألومنيوم»، بإجمالي مساحه 11.7 فدان، فضلاً عن مساحه 273 فداناً، التي تم ضمها حديثاً إلى هيئه ميناء الإسكندرية، لتكون تلك المساحات بمثابة الظهير الخلفي للصناعات القيمة المضافة والتخزين بالميناء، تحقيقاً لأهدافها اللوجستيه، وتجاوزاً للعقبات السابقة المتمثلة في محدودية المساحة المكانيه للميناء المنشأ منذ عهود بعيدة في قلب مدينه الإسكندرية.

اللجنة البرلمانية تتفقد ميناء الدخيلة

وبعد ذلك، غادر أعضاء اللجنة ميناء الإسكندرية، باتجاه ميناء الدخيلة، من خلال العبور بكوبري 54، والذي تم انشاؤه حديثاً، بطوله 2.3 كيلومتر، للربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي مباشرةً، بما يسهم في الحد من التكدس المروري بالميناء للشاحنات، وكذا المحافظة على طرق مدينة الإسكندرية من التكدس والازدحام المروري بها، حيث أن الشاحنات لن تمر من خلال طرقات المدينة، وإنما ستمر من كوبري 54 مباشرة، إلى الطريق الدولي الساحلي.

وتفقد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كوبري الدخيلة، المنشأ بطول 4.5 كيلومتر، للربط بين ميناء الدخيلة والطريق الدولي الساحلي مباشرة، ليحقق نفس غاية كوبري 54 في تخفيف التكدسات والأعباء المرورية على الميناء والمدينة.

وفي سياق متصل، تمت زيارة موقع مشروع إنشاء محطه الصب الجاف بميناء الدخيلة، الجاري تنفيذه حالياً، والمكون من رصيف بطول 1150 متراً، وعمق يصل إلى 15 متراً، وظهير خلفي بمساحات 300 ألف متر مربع، وقادر على استقبال عدد 4 سفن، بطول 240 متراً في وقت واحد، حيث أنه من المقرر أن يضيف هذا المشروع إلى ميناء الدخيلة، طاقة استيعابية تقديرية، تتراوح بين 6 و7 ملايين طن.

مشروع المحطة متعددة الأغراض

وفي ختام الجولة التفقدية، تمت زياره موقع مشروع المحطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والجاري تنفيذها حالياً لانشاء رصيف بطول 1800 متر، بأعماق تتراوح بين 15 و18 متراً، وظهير خلفي يصل إلى 660 ألف متر مربع، وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متراً، وعدد 1 سفينة بطول 400 متر في ذات الوقت، بطاقة استيعابية تتراوح بين 6 و7 ملايين طن سنوياً، بضائع عامة وغلال، و 1.5 مليون حاوية مكافئة.