رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب: الدولة تهتم بتطوير المواني البحرية

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية تواصل مسيرة الإنجازات العديدة في جميع المجالات المختلفة، ومنها تطوير المواني البحرية التي تمثل شرايين التجارة مع العالم كله، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بجميع القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضا الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي.

قمة واشنطن تؤكد تزايد الاهتمام العالمي بالقارة السمراء

وأوضح النائب علاء عابد، في بيان، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة حاليًا في واشنطن، حيث تمثل مصر القوى العربية الأكبر في القمة، بجانب أنها تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية خاصة من الجانب الأمريكي الذي يسعى لزيادة وجوده في القارة.

وأكد النائب علاء عابد أن أفريقيا تتكلف نحو تريليون و132 مليار دولار في فاتورة تبادل تجاري مع دول العالم، وهي قيمة مرتفعة، لكن نصيب مصر منها منخفض للغاية، وبالتالي نريد تطوير المواني المصرية يمكن أن يرفع نسبة مصر، وأيضا تصدر أفريقيا بنحو 400 مليار خضروات وفاكهة، وبالتالي يجب أن يتم ذلك من خلال المواني المصرية.

القمة تعكس التزام الولايات المتحدة تجاه افريقيا

وأوضح عابد أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه أفريقيا وأهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين، بجانب مساعدة الدول الإفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الغذاء وأسعار الطاقة وسبل التكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مناقشة القضايا الأمنية.

جاء ذلك أثناء نظر لجنة النقل والمواصلات في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.