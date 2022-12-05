ضبط 2200 قضية في قطاع النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 2271 قضية متنوعة

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت عن ضبط 2271 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11272 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، كما اسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 324 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

مواجهة الجريمة بشتى صورها

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 124 قضية متنوعة أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات دون ترخيص، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.