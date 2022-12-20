طالبات «نوعية كفر الشيخ» يحولن شوارع المدينة للوحة فنية رائعة

بفرشاة صغيرة وألوان مبهجة تلفت أنظار المارة من المواطنين، حول طلاب من كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، شوارع مدينة كفر الشيخ وأسوارها إلى لوحة فنية معبرة، تدهش الناظرين إليها، وتدخل عليهم فرحة القلوب.

ولعل أبرز ما نفذه هؤلاء الطلاب، تحويل أسوار المدارس خاصة في المناطق الشعبية بالمدينة، إلى رسومات توحي بالتفاؤل لكل من يشاهدها، وتخدم تراثنا الشعبي، وسط فرحه كبيرة لسكان تلك المناطق، معربين عن كامل شكرهم لمن فعلوا ذلك، خاصة حولوا أهم شوارع عاصمة مدينة كفر الشيخ، وهو شارع النبوي المهندس، برسوماتهم الفنية إلى واحة إبداع، ما أثار إعجاب المارة، خاصة قبل أيام من احتفالات رأس السنة.

شوارع كفر الشيخ تتحول لوحة فنية رائعة

من جهتها، قالت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقررة المجلس القومي للمرأة في المحافظة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إننا نبادر من جانبا ونحاول رسم البهجة والسرور على أطفال المدارس، عبر تحويل أسوار المدارس في مدينة كفر الشيخ، إلى صور معبرة عن حياتنا اليومية بكل جمالها، لجعلهم يفكرون في جمال الطبيعة برسومات فنية، من خلال طلاب من قسم الفنية بالكلية، حتي يشعروا أننا جميعا نعيش في مجتمع يسوده الحب والمشاركة.

وأشارت الدكتورة أماني شاكر، إلى أن الأمر ليس مقتصرا على ذلك، بل نختار رسومات تشجع على القراءة وممارسة الرياضة، وزراعة الأشجار المثمرة، علاوة علي رسومات معبرة عن تراثنا الشعبي الخالد، حتى يكون محفورا في ذاكرة هؤلاء الأطفال بشوارع كفر الشيخ.

فرحة وسرور في شوارع كفر الشيخ

وقالت لمياء علي، من أبناء مدينة كفر الشيخ، إننا نشعر بالسعادة والسرور والانبهار بتلك المناظر الجميلة التي نراها في شوارع المدينة، وهو أمر يجعلنا في حالة من الفرح العارم، خاصة قبل قدوم رأس السنة، ويشعرنا بالتفاؤل والأمل نحو العمل والحياة مع قدوم عام جديد.