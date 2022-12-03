«جودة التعليم» تعتمد 4 برامج في كلية التربية النوعية بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، 4 برنامج في كلية التربية النوعية، وهي إعداد معلم التربية الفنية، وإعداد معلم الاقتصاد المنزلي، وأخصائي الإعلام التربوي «صحافة وإذاعة وتلفزيون»، وبرنامج أخصائي الإعلام التربوي «المسرح المدرسي».

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بتطوير وتحديث منظومة التعليم العالي، وتخريج طالب يواكب متطلبات سوق العمل بما يتيح لهم العديد من فرص العمل الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقدمت الكلية للاعتماد المؤسسي ببرامجها وتم الاعتماد بالفعل.

الدعم الفني للكلية

وأشار «دسوقي» إلى أن إدارة الجامعة حققت نتائج ملموسة في ملف قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات، موجهاً الشكر لخبراء مركز ضمان الجودة بالجامعة الذين قدموا الدعم الفني للكلية خلال الفترة الماضية.

بينما قدم الدكتور عبد الرازق، رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة إلى الدكتور أماني شاكر، عميد الكلية، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والطلاب، بمناسبة الاعتماد الأكاديمي لعدد من البرامج في الكلية.

تحقيق رؤية مصر 2030

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بالجامعة، أن هذا الإنجاز الكبير حصاد الجهود المبذولة من قبل فرق الجودة المتتالية بالكلية على مدار سنوات، والدعم المقدم من قبل خبراء الجودة بالكلية والجامعات المصرية اتساقا مع تحقيق رؤية مصر 2030، والدعم المستمر للقيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الداعم الرئيسي للكلية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.