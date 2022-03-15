افتتاح معرض التصوير الزيتي لخريجي كلية التربية النوعية بكفر الشيخ

استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الثلاثاء، الدكتور عبلة حنفي نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، والحائزة على جائزة الدولة التقديرية، وذلك قبل حضورها مناقشة رسالة ماجستير بكلية التربية النوعية، وافتتاح معرض، جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور عبلة حنفي نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، في رحاب جامعة كفر الشيخ، وقدم رئيس الجامعة شرحاً مبسطاً عن الجامعة وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية.

خطوة على طريق الارتقاء بالذوق العام

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للدكتورعبلة حنفي نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، لتشريفها الجامعة ومشاركتها في مناقشة رسالة ماجستير في كلية التربية النوعية جامعة كفرالشيخ.

وأعرب «دسوقي» عن سعادته البالغة بمنتجات الخريجين، مؤكداً أن افتتاح مثل هذا المعرض خطوة على الطريق الصحيح للارتقاء بالذوق العام وزيادة التواصل مع خريجي الكلية وتنظيم لقاءات دورية معهم، والتوسّع في تنظيم الندوات التوعوية والتربوية والثقافية، وتلقّي مقترحات الخريجين حول برامج الكلية، ومتابعة دعوة الخريجين للمشاركة في أنشطة الكلية ودعمها، وإقامة لقاء سنوي للخريجين.

معرض التربية النوعية يضم أكثر من 60 عملا

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، أن المعرض يضم أكثر من 60 عملا فنيا في مجال التصوير الزيتي، بإشراف الدكتور شادي عصام مدرس التصوير بكلية التربية النوعية، بمشاركة 18 من خريجي الكلية.

يذكر أن كلية التربية النوعية تفتتح عدة معارض على مدار السنة، وتكون من إنتاج الطلاب الخريجين بالأقسام المختلفة.