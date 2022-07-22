لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية التربية النوعية بكفر الشيخ

يرغب بعض طلاب الثانوية العامة في التقدم بأوراقهم للالتحاق بكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، والتي تأسست سنة 1991 بالقرار الوزاري رقم 1187 لسنة 1991، وتم ضمها إلى جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1998، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة سنة 2006.

القبول للطلاب الجدد

بينما، أكدت الدكتورة أماني شاكر، عميدة الكلية بالجامعة، أن كلية التربية النوعية، تعتبر من الكليات العملية والتي تعتمد على المواهب النوعية للطلاب والتميز في مهاراتهم الفنية، وكذلك تعتبر الكلية من الكليات التي تحرص بشكل كبير على تخريج طلاب طبقاً لمتطلبات سوق العمل، وتوفير مناخ عملي جيد لجميع الأقسام داخل أروقة الكلية.

أقسام الكلية

وأضافت، أن الكلية تضم أقساما هي :-

قسم التربية الفنية

قسم التربية الموسيقية

قسم الاقتصاد المنزلي

قسم الإعلام التربوي

الاختبارات قبل النتيجة

وأوضحت أن الطلاب يتم اختيارهم في قسم التربية الفنية والتربية الموسيقية بنظام الاختبار وسوف يتم الإعلان عن موعد الاختبارات خلال أيام حتى يتمكن الطلاب من التقديم بأوراقهم، كما أن الكلية توفير معامل عملية لجميع الأقسام حتى يتمكنوا من التدريب العملي قبل التخرج.

الجدير بالذكر، أن كلية التربية النوعية تقع في الجزء الشمال الشرقي داخل الحرم الجامعي ويبلغ عدد طلبها نحو 2300 طالب بجميع الفرق الأربعة وهي من الكليات التي تم أسست من أوائل كليات الجامعة.