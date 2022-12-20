وزير النقل: تنفيذ محاور جديدة لربط الموانئ المصرية وجذب الاستثمارات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنّ الوزارة تعمل على تنفيذ محاور جديدة لربط الموانئ، سواء من خلال النقل البحري أو النهري أو «السككي»، لخلق حالة من الجذب الاستثماري العالمي، مؤكدًا أن هذا هو النهج الحالي.

ازدواج عدد من خطوط السكة الحديد

وأعلن وزير النقل والمواصلات، في بيان صحفي، عن ازدواج عدد من خطوط السكة الحديد، لزيادة حركة نقل الركاب والبضائع، علاوة على تنفيذ قطار سريع يربط بين كافة الموانئ المصرية، للوصول إلى هدف تطوير كل وسائل النقل لربط الموانئ، وتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية واللوجستيات بنهاية 2024.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف استقطاب فرص الاستثمار مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، مؤكدًا أن هذا هو النهج المتبع في الوقت الراهن.

مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة مصر هولندا EDSCO

جاءت تلك التصريحات، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والمواصلات وشركة مصر هولندا EDSCO، للتفريغ والشحن، وحضر التوقيع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شهود، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنة، ولفيف من رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندي، بمقر وزارة النقل والمواصلات بمدينة نصر.