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وزارة النقل: لا صحة لإلغاء القطارات الإسبانية.. ونضع خطة لتأهيلها

كتب:

توفيق شعبان
04:11 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
وزارة النقل: لا صحة لإلغاء القطارات الإسبانية.. ونضع خطة لتأهيلها

أكد وزارة النقل، في بيان صدر عنها، أن لا صحة لإلغاء القطارات الإسباني المتجهة من القاهرة إلى أسوان، مشيرة إلى أنّ هناك 3 قطارت «إسباني» تعمل على خط القاهرة - أسوان، وهي قطارات تتكون من عربات دخلت الخدمة في الثمانينيات من القرن الماضي.

وأوضح الوزارة أنّ القطارات أجريت لها عمرات، وأعيد تأهيلها وتجديدها، خلال الفترة من 1994م وحتى 1997، أي منذ 25 عامًا، والآن أصبحت حالتها غير جيدة وتحتاج إلى إعادة تأهيل، وتحديث لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.

وأشارت إلى أنّه كان من المخطط دخول عربات جديدة درجة أولى وثانية مكيفة روسية على هذا الخط، لكن ظروف الأزمة الروسية - الأوكرانية، حالت دون ذلك وستؤدي إلى تأخير هذا الإجراء.

خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسباني

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها أعدّت خطة لإعادة تأهيل القطارات الإسباني الثلاثة، حيث سيتم تأهيل أول قطار خلال 45 يومًا، وبإجمالي 4 أشهر ونصف للقطارات الثلاثة في ورش كوم أبوراضي على أن يتم خلال هذه المدة استبدالها بقطارات روسية جديدة درجة ثالثة مكيفة، لحين الانتهاء من رفع كفاءة العربات الإسباني أو وصول العربات الروسية الدرجة الأولى والثانية المكيفة.

وأكدت أنّه في أول يناير المقبل، سيتم البدء في إعادة تسيير القطار الإسباني الأول على خط «القاهرة - أسوان» بعد إعادة تأهيله، ويتوالى إعادة تسيير القطارين الآخرين على الخط بعد إعادة تأهيلهما؛ لتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وشددت وزارة النقل، على أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات، فالأسعار ثابتة لم تتغير، مشيرة إلى أنّ محافظة أسوان تحظى بالعديد من مشروعات الطرق ومحاور النيل، والتي نفذتها وتنفذها وزارة النقل ومن أهمها تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي، إضافة إلى أنّه يجرى العمل على ازدواج القطاع من السباعية - إدفو - أسوان بطول 112 كيلومترًا، مشيرة إلى أنّ من المخطط الانتهاء من هذا القطاع في 30 ديسمبر 2022.

ازدواج المسافة من أسوان - أبوسمبل

ونوّهت بالانتهاء من ازدواج المسافة من أسوان - أبوسمبل بطول 200 كيلومتر في 30-6-2022، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لإنشاء محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد على 25 كيلومترا، مؤكدة الانتهاء من إنشاء محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي، ويجرى حاليًا تنفيذ محورين جديدين، وهما محور دراو، وبديل خزان أسوان، والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر.

كما تولي وزارة النقل اهتماما كبيرا برفع كفاءة شبكة الطرق في نطاق محافظات الوجه القبلي وخاصة محافظة أسوان، حيث يجرى حاليا صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإجمالي أطوال 141 كيلومترا.

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{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
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{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u062a\u0635\u062f\u0631 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645\u064a\u0627 \u0628\u0634\u0623\u0646 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644\u062a\u0647 \u0625\u062d\u062f\u0649 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0625\u062e\u0648\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u063a\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u062f\u0639\u0627\u0621\u0627\u062a \u0643\u0627\u0630\u0628\u0629"}

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