توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح في أول أيام الشتاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء رسميا، الذي ينطلق غدا الأربعاء 21 ديسمبر 2022.

توقعات طقس الـ72 ساعة

يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

أمطار حتى الجمعة

ووفق الهيئة من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار على جنوب الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر حلايب وشلاتين، يومي الأربعاء والخميس.

أما طقس الجمعة فيشهد هو الآخر أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

وفيما يلي بيان بتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء حتى الجمعة 23 ديسمبر، بحسب بيان الأرصاد.

درجات الحرارة الأربعاء 21 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 22 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 23 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.