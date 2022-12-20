«الأرصاد» تكشف موعد وأماكن سقوط الأمطار: تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ حالة الطقس اليوم تسيطر عليها أجواء غائمة، فضلا عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تصل ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، متوقعة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها كلما تم التقدم إلى الداخل، لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وتوقّعت هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، مشيرة إلى استمرار فرص ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبحسب هيئة الأرصاد، تشهد البلاد اعتبارا من غد الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 مئوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء، كما يُتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على المناطق كافة خلال الفترة المذكورة.

درجات الحرارة غدا

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ درجات الحرارة العظمى على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى 21 والصغرى 13، والسواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.