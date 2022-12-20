«الأرصاد»: استمرار تكاثر الشبورة المائية على الطرق السريعة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أن آخر صور التقطت من الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثير الشبورة المائية على العديد من المناطق، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنه خلال وقت قصير ستنقشع وتعود الأجواء إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنه في الوقت ذاته تنشط الرياح الشمالية الغربية لتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات النهار والإحساس بدرجة الحرارة أقل.

ولفتت «الأرصاد»، إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة والمحافظات

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجة البحري 24 والصغرى 14، السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15، جنوب سيناء العظمى 27 والصغرى 17، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 10، جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 14.

الحرارة أول أيام الشتاء

ومن المتوقع غدا أن تسجل درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء الذي يتزامن أول أيام فصل الشتاء، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 والصغرى 13، السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 16، شمال الصعيد العظمى 21 والصغرى 0، جنوب الصعيد العظمى 25 والصغرى 14 درجة.