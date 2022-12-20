حزب الجيل: رئيس «النواب» رد بقوة على مخاوف إنشاء صندوق قناة السويس

قال الدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي حول مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بإنشاء صندوق قناة السويس، تصدت لكل الشائعات، وللرد على التخوفات التي أثيرت حول البعض من النخبة سواء كانت ثقافية أو سياسية أو حتى من بين الرأي العام، خاصة وأن المستشار حنفي جبالي أكد أن الصندوق لا يتضمن أي أحكام تخص قناة السويس باعتبارها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، حيث إن الدولة ملزمة بذلك وفقا للمادة 43 من الدستور الذي ألزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا دوليا مملوكا للدولة المصرية، وأن الدولة ملتزمة بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديا.

وأشار «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه يأمل بأن يكون إنشاء صندوق قناة السويس من خلال أموال الهيئة، والتصرف فيه بالبيع والشراء خاضع لإدارة هيئة قناة السويس وطبقا للإجراءات التي يمكن أن تتم وليس ضمن البورصة؛ لأن شركاتها من الممكن أن تشتري.

رئيس النواب: الدولة ملزمة بحماية وتنمية قناة السويس

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، وأن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن ما أثير عن مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.