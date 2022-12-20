السيسي: عازمون على دعم العراق الشقيق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص الشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لاستضافة مؤتمر بغداد 2، كما أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مضيفا: «أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحرصة على دورية انعقاد القمة».

قمة بغداد

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة بغداد، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية: «انعقاد قمتنا اليوم يحمل معه دلالة سياسية مهمة، على اعتزامنا مواصلة توفير سبل الدعم كافة للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، من خلال تعزيز العمل في أطر التعاون الثنائي أو متعدد كآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أو غيرها».

وأكد الرئيس السيسي: «بعد القمة الأولى التي احتضنها بغداد في أغسطس 2021، تعاهدنا معا على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعبًا في سبيل تحقيق أمن واستقرار العراق، وحفظ سيادته واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل».

وتابع الرئيس السيسي: «يأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة كي أتقدم بخالص التهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والشعب العراقي العزيز، على استكمال الاستحقاق الدستورية، ما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل».

دعم العراق

وأوضح الرئيس السيسي: «اجتماعنا اليوم فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعراق، دعما لمسيرته نحو الاستقرار، وبما يعزز قدراتنا في مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية، وما يتبعها من تحديات عابرة للحدود في مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها، وبما يحقق مصالح شعوبنا».