رئيس «قناة السويس»: صندوق الهيئة خرج للنور بفضل الرئيس السيسي

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تعديل قانون هيئة قناة السويس، قائلاً: «الهدف من تعديل القانون إنشاء صندوق لزيادة قدرة الهيئة على التنمية المستدامة، ومجابهة الأزمات الطارئة، والقيام ببعض الانشطة الاقتصادية».

الهيئة لا تمتلك أي أموال

وتابع «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، أن الفضل في إنشاء صندوق قناة السويس، يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما علم بان الهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل العائد إلى موازنة الدولة، ومنذ هذه اللحظة تم العمل على إعداد صندوق قناة السويس.

وأضاف أن البعض تحدث عن أن صندوق قناة السويس يُؤثر على الأموال التي تذهب إلى الدولة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: «الأموال التي تذهب إلى موازنة الدولة لن تمس، وتمويل الصندوق سيكون من الفائض».

إيراد قناة السويس تقرب من الـ8 مليارات

وأشار «ربيع»، إلى أن البعض الآخر تحدث عن أن الهدف من إنشاء صندوق لقناة السويس تأجير أصول مرافق القناة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن الصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، وإنشاء مشروعات ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر، وبناء السفن.

ولفت إلى أن الهيئة حققت أرقاما غير مسبوقة العام الماضي، حيث وصل إيراد قناة السويس إلى نحو 8 مليارات بزيادة تقدر 25% عن الماضي أي بمقدار مليار ونصف دولار.