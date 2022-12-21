شقيق بيج رامي: أخي سيشارك في بطولة قريبا.. والخسارة تدفعه إلى التميز

خسارته لم تكن بالنسبة له نهاية العالم أو عثرة ثقيلة في حياته كونها كانت بداية لمشوار حياة جديد نحو التألق الرياضي واستكمال مسيرة حصد البطولات الدولية وعلى رأسها البطولة الأفضل والمحببة لقلب «بيج رامي» ومعشوقته الأولى بطولة مستر أوليمبيا والتي مُني بها بحصوله على المركز الخامس عالمياً، ولكنه تجاوز تلك المحنة وبادر بعد سماع خبر التتويج وبعد مرور دقائق نزل إلى صالة «الجيم» لاستكمال مشواره نحو العالمية.

الساجد لله بيج رامي

ويروي أبوشادي محمد، شقيق بيج رامي في تصريح لـ«الوطن»، إن ممدوح السبيعي شقيقه والملقب بـ«بيج رامي»، لم تمر دقائق على سماعه إعلان نتيجة مستر أوليمبيا وسجد لله شكرا وحمدا وتجاوز المحنة والتي يعتبرها حافزا قويا له على تخطي الصعوبات وعاد للتمرين بعد مرور ربع ساعة، مشيراً إلى أن الأمر بالنسبة له هو خطوة لتحقيق حلم غاب عنه عاما واحدا فقط ليكمل مشواره من جديد لتحقيقه في العام المقبل إن شاء الله.

بيج رامي يشارك في بطولة جديدة

وتابع إن «بيج رامي» سوف يشارك في بطولة أخرى قريبا سوف يعلن عنها خلال أيام ثم يعود إلى مصر عقب ذلك، وهو الأمر الذي يجعله دائما لديه أسرار على النجاح كونه لا يمثل اسمه فقط بل يمثل شعبا عريقا ودولة لها تاريخ وحضارة تمتد لسبعة آلاف عام.

قلب والدة بيج رامي الحائر والمتضرع لله

ويكمل قائلا: إن والدتي عندما كانت تشاهد من شاشة التلفاز المسابقة لمستر أوليمبيا كانت تردد أن قلبها غير ساكن وأن في الأمر شيئا ولكنها كانت تردد الحمد لله «اللي جي خير»، وعند سماع خبر حصوله على المركز الخامس سجدت ورفعت يديها إلى السماء وقالت «انت يا رب صاحب العطاء وتفيض علينا بكرمك الشكر لك والحمد لله»، وكانت تمر عليها الدقائق وكأنها سنوات ولكنها تحمد الله كثيراً، ونحن كذلك عقب الإعلان للمتسابقين لشقيقي «بيج رامي».

الظهير الشعبي تمثال للبطل بيج رامي

ويشير شقيقه «أبوشادي»، إلى أن رامي له مقولة شهيرة أن البطل الحاصل على الأول مثل البطل رقم عشرة كونه بطلا تتيح له الفرصة أن يكون الأول أو الأخير فهو بطل ولولا لم يجتهد ويعرق ويجد لما وصل لهذا الأمر على منصات التتويج وسوف يصبح مكانه موضع الأول وقد كان قبل ذلك.

ويقص علينا «أبوشادي» إن رامي عانى في مشوار حياته الرياضية كثيرا ولكنه كان لديه حلم وصبر وجلد على تحقيق الإنجازات وقد كان بتحقيق مستر أوليمبيا عامين متتاليين لعام 2020، و2021، وسوف يحققها إن شاء الله مرة ثالثة في عام 2023 لأنه يعرف مدى صلابة وعزيمة شقيقه وعناده على تحقيق الفوز وأن الخسارة تدفعه إلى التميز والصادرة دون هوادة فهو صلب وقوي في كفاحه نحو تحقيق الهدف.

ويشاركه في الرأي أبوالسعود مرزوق، صديق لأسرة «بيج رامي»، وأحد أبناء بلطيم، إن الظهير الشعبي والذي يمثله عن أبناء قرية السبايعة مسقط رأس «بيج رامي» بمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أنه جارٍ حالياً إعداد وتجهيز تمثال للبطل كرمز شعبي ومصري كبير نفتخر به وسوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية عقب الانتهاء من التمثال والذي سوف ينفذه فنان من أبناء المحافظة لوضعه على مقربة من الطريق الدولي الساحلي ليكون منارة رياضية لجموع العابرين عبر الطريق من مختلف مصر والدول العربية.