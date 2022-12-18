أول تعليق من والدة بيج رامي بعد حصوله على المركز الخامس بمستر أولمبيا

سادت حالة من الحزن بين أفراد أسرة ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، في قرية السبايعة بكفر الشيخ، بعد خسارته لقب مستر أولمبيا 2022، اليوم الأحد، وحصوله على المركز الخامس في البطولة.

وفور إعلان النتيجة وحصول «السبيعي» على المركز الخامس، قالت والدة بيج رامي: «الحمدلله ابني عمل اللي عليه، والتوفيق من عند الله، ابني طول عمره بطل».

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

ومع سماع أسرته إعلان حصول بيج رامي على المركز الخامس، رددت والدته: «الحمد لله كل اللي تجيبه خير يا رب، وحامدين وشاكرين فضلك ونعمك علينا، ابني عمل اللي عليه، وهيفضل بطل»، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنها رفع اسم مصر عاليا على مدار عامين واليوم أيضا رغم خسارة اللقب، «لا أعرف غير كلمة الحمدلله، وربنا يوفقه في القادم».

بيج رامي في المركز الخامس

تجدر الإشارة أن بيج رامي شارك في بطولة مستر أولمبيا 4 مرات، وحصل على المركز الثاني في البداية، ثم سيطر حقق اللقب والمركز الأول مرتين على التوالي خلال عامي 2020 و2021، وأخيرا حصل على المركز الخامس اليوم.