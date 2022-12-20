«تعليم القاهرة»: حصول 45 مدرسة على الجودة والاعتماد التربوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حصول 45 مدرسة بمحافظة القاهرة على الجودة والاعتماد التربوي، موجها التهنئة والشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري العموم والمدارس وفريق العمل على اعتماد دفعة متميزة من مدارس القاهرة.

المدارس الحاصلة علي الجودة والاعتماد التربوي

وأشار مرسي عبد المجيد مدير إدارة الجودة في بيان إلى المدارس التي حصلت علي علي الجودة والاعتماد التربوي وهي كالتالي:-

1- روضة محمد نجيب بالبساتين ودار السلام .

2- روضة الهلال الأحمر الرسمية لغات بالبساتين ودار السلام.

3- مدرسة الصلب الجديدة الابتدائية بالتبين.

4- مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالخليفة والمقطم.

5- روضه عمر بن الخطاب بالخليفة والمقطم.

6- روضة مدرسة مصطفى كامل بالزاوية.

7- روضة اليرموك بالزاوية.

8- روضة كلية السلام الرسمية لغات بالزاوية.

9- روضة مدرسة سعد بن أبى وقاص الرسمية لغات بالزاوية.

10- روضة مدرسة فاطمة النبوية الابتدائيه بالساحل.

11- روضة الحنفى الابتدائيه بالسيدة زينب.

12- مدرسة زهر الربيع الرسمية لغات بالسيدة زينب.

13- مدرسة طلائع المستقبل الرسمية لغات بالشرابية.

14- مدرسة خالد بن الوليد المتكاملة بالشروق.

15- مدرسة الشهيد رائد ياسر جنينة بالشروق.

16- روضة مدرسة الشهيد العقيد رامى هلال الرسمية المتميزة لغات بالقاهرة الجديدة.

17- روضة مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بالمرج.

18- روضة مدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بالمرج.

19- روضة مدرسة السيدة خديجة الرسمية المتميزة للغات بالمستقبل.

20- روضة السيدة خديجة الرسمية لغات بالمطرية.

21- روضة مدرسة الشهيد أحمد أمين مبارك.

22- روضة فاطمة الزهراء الرسمية لغات بالمعصرة.

23-روضة المختار الخاصة.

24- روضة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالمعصرة.

25- روضة مصر المستقبل المتميزة لغات بالوايلي.

26- مدرسة سانت فاتيما لغات العباسية 2 الوايلي.

27- روضة سانت فاتيما للغات 1 بالوايلي.

28-روضة الطلائع بحدائق القبة.

29- روضة مدرسة النقراشي النموذجية بحدائق القبة.

30- روضة مدرسة حلوان الجديدة المشتركة بحلوان.

31- روضة مدرسة الحرية الرسمية لغات بحلوان.

32- روضة شبرا الرسمية لغات بروض الفرج.

33- مدرسة الصليح محمد بشبرا.

34- مدرسة على بن أبي طالب الرسمية الإعدادية بشبرا.

35- روضة الشهيد رامى الجينجيهي للغات شرق مدينة نصر.

36- روضة مدرسة محمد فريد الابتدائية بعابدين.

37- روضة مدرسة أم كلثوم الرسمية لغات بعين شمس.

38- روضة حلمية الزيتون الرسمية المتميزة للغات بعين شمس.

39- روضة مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات بمدينة السلام.

40- روضة انس بن مالك للتعليم الأساسي.

41- روضة مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات بمصر الجديدة.

42- مدرسة المنيل الرسمية للغات بمصر القديمة.

43- روضة محمد متولى الشعراوي بمصر القديمة.

44- روضة الشهيد عبدالمنعم رياض بمنشية ناصر.

45- مدرسة درب سعادة الابتدائية.