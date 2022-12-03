«تعليم القاهرة» تعلن تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات التيرم الأول

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، وضع جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وفق ظروف كل إدارة، ويتولى مدير عام الإدارة الإشراف على الجداول، وإجراءات سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

وشدد خلال اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية، على المدارس الثانوية، الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية، ومراجعتها، وإجراء التعديلات اللازمة فورا، وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد، الخاص بكل طالب في موعد غايته الخميس 8 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن امتحانات أولى وثانية ثانوي 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

تشكيل مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

وشدد مدير المديرية، على عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي كالأعوام السابقة، بعد اعتماد الجدول من محافظ القاهرة، والتأكيد والتشديد على منع أي تسريب أو غش في امتحانات الشهادة الاعدادية، وإخطار غرفة العمليات المنعقدة في المديرية، ومتابعة أعمال التصحيح، والتأكيد على تشكيل مركز توزيع الأسئلة الخاص بالثانوية العامة، على أن يكون مدير التعليم الثانوي، هو رئيس المركز فى إدارته، أو من ينوب عنه، وضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى 49.

وأشار إلى ضرورة زراعة الأشجار، والاهتمام بالحدائق داخل المدارس، وكتابة أسماء التلاميذ على الشجرة التي زرعوها تحت شعار «اتحضر للأخضر»، وتوعيتهم بالمحافظة على البيئة، واكتشاف الموهوبين وتشجيعهم، والعمل على تنمية قدراتهم الموهوبين، ودعم المبدعين رياضيا وثقافيا، ورعايتهم للوصول بهم للقمة، وتفعيل التجارب والمشروعات لطلاب المراحل المختلفة، والاهتمام بالعلوم والابتكار.

تنفيذ الممارسة للأنشطة لكل صف دراسي

وشدد على تفعيل حصص المشاهدة، مع عدم الإخلال بخريطة المنهج، والتنسيق مع أخصائي التطوير التكنولوجي، ومعلمى الحاسب الآلي، لمشاهدة القنوات التعليمية «مدرستنا 1 و2» بمختلف المراحل التعليمية، ووضع الترددات والجداول فى مكان واضح لجميع الطلاب، على أن يتم عرضها في الفصول باستخدام «السبورة الذكية- الداتا شو»، ويتم مناقشة المحتوى مع الطلاب، وتنفيذ الممارسة للأنشطة لكل صف دراسي على حدى دون التأثير على خطة المنهج.

وأكد أيمن موسى، ضرورة دعم مجلس الأمناء والأباء والمعلمين، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ تلك الأنشطة لجميع المراحل التعليمية، وعقد امتحانات النقل من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي، على مستوى المدارس بعد تحديد الجدول الزمني، والجداول وفق كل إدارة تعليمية.

وأكدت منيرة أسامة، مديرة الشئون التنفيذية بالمديرية، على تفعيل الكتاب الدورى 47 بشأن الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية وفي دليل وزارة الصحة على الموقع الإلكتروني للمديرية، والادارات التعليمية، وتنفيذ ما ورد به، وتشكيل اللجنة التنسيقية بالمديرية، وبكل إدارة تعليمية للإشراف ومتابعة ما ورد بالدليل والتثقيف الصحي للطلبة.