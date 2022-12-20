%94نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في جنوب سيناء والمحافظ يشكل لجانا لضبط الأسعار

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع رؤساء المدن اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني القائم بأعمال السكرتير العام، وجميع رؤساء المدن، ونوابهم بعد صدور حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن.

وأشاد المحافظ في الاجتماع بالجهاز التنفيذي بالمحافظة، حيث حقق المسئولين نسبة 94 % من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

لجان لضبط الأسعار

قال اللواء خالد فودة في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه قرر في الاجتماع تشكيل لجان خاصة بالمرور علي جميع المدارس لمتابعة جودة التعليم وحالة الأبنية التعليمية بجميع مدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حالة وجود شكوى في هذا الشأن، والتأكيد علي عدم مبالغة التجار فى تسعير السلع، وعدم وجود تفاوت فى الأسعار للسلعة الواحدة بين مكان وآخر.

أوضح أنه خلال أسبوعين يجب على مختلف المحال وضع أسعار على السلع، مشددا على تكثيف لجان من التموين والمدينة لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة والتعامل الفوري مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

أهلا رمضان

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد لمعرض «أهلاً رمضان»، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان المبارك، والتوسع في إقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة للمواطنين، في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.