محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من تسليم عقود التجمعات التنموية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنهم انتهوا من تسليم عقود التجمعات التنموية بمدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المواطنين وقعوا على العقود وتسلموا البيوت والأراضي الزراعية المخصصة لهم.

وأوضح «فودة»، أنه جرى تجهيز المعدات بكل مدينة لمساعدة المزارعين في تمهيد الأرض، حيث بدأ الموسم الشتوي، ويجري الآن تجهيز الأراضي للزراعة بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

7 تجمعات تنموية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى إنشاء 7 تجمعات تنموية في جنوب سيناء موزعين على 3 ممن هي الطور، رأس سدر، سانت كاترين.

وتابع أنه جري تخصيص بيت على مساحة 220 مترًا، وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة، لكل مواطن من الفائزين في قرعة التجمعات التنموية، والبيت يتكون من 4 غرف نوم ومطبخ وحمام وحديقة خلفية على مساحة 80 متر مربع، ويسمح لصاحب البيت بإنشاء طابق ثان، موضحا أن كل البيوت متباعدة وعبارة عن فيلا مستقلة أمامها وخلفها مساحات شاغرة يمكن استخدمها.

متابعة الإرشاد الزراعي

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء للوطن إن المديرية وجهت الإدارات الزراعية بالمدن بمتابعة عمليات الزراعة ومساعدة الأهالي في اختيار المحاصيل المناسبة لكل تجمع، مضيفاً أنه جرى الدفع بالمعدات الزراعية داخل كل التجمعات التنموية لتمهيد التربة.

وأشار «شطا» إلى أن المحصول الرئيس لهذا التجمعات هو الزيتون والنخيل وهي محاصيل تنتج بكميات في المناطق الصحراوية وهي بيئة صالحة للزراعة في جنوب سيناء.