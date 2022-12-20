محافظ جنوب سيناء يعلن حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قرارًا، اليوم بحركة تنقلات محدودة بين قيادات المدن، بهدف ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي وتنفيذ قرارات القيادة السياسية الفترة القادمة.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحركة التي صدرت اليوم جاءت بعد مشاورات هدفها تحقيق مطالب المواطن وحماية أملاك الدولة وتطبيق القانون.

أوضح أنه وجه بضرورة سرعة تنفيذ القرارات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع مراعاة البعد الإنساني وتكليفات رئيس الجمهورية بحل مشاكل المواطنين.

تفاصيل حركة رؤساء المدن

وأوضح أن حركة تنقلات رؤساء المدن شملت تكليف اللواء رماح هاشم رئيسا لمدينة شرم الشيخ، مبروك الغمريني رئيسا لمدينة طور سيناء العاصمة نقلا من أبورديس، اللواء أحمد جميل رئيسا لمدينة دهب نقلا من مدينة أبوزنيمة، اللواء هاني رضا رئيسا لمدينة أبورديس نقلا من مدينة الطور، اللواء عبد الله عزت الديب رئيسا لمدينة أبوزنيمة نقلا من مدينة دهب.

أسماء نواب رؤساء المدن

وتضمنت الحركة التي صدرت اليوم الثلاثاء تعيين اللواء عماد فكري نائب ثان رئيس مدينة شرم الشيخ، اللواء نادر علام نائب اول رئيس مدينة شرم الشيخ، احمد الحضري نائب رئيس مدينة الطور، مجدي أبو الفتوح سكرتير مدينة شرم الشيخ، العميد سامح المتولي نائب رئيس مدينة دهب.