جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. فعاليات فنية وثقافية

شاركت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في فعاليات اليوم العالمي للغة العربية، والذي ينظمه مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية بالجامعة.

اليوم العالمي للغة العربية

وأكدت الدكتورة مها غانم على حرص إدارة الجامعة على التعاون بين إدارة الجامعة ومؤسسات المجتمع التي تسعى إلى خلق مجتمع واعي ومستنير بكافة التحديات التي تواجهها لغتنا العربية، مشددةً على أن الحفاظ على اللغة العربية مسئولية جماعية، لذلك قررت الأمم المتحدة في قرارها رقم 3190 لعام 1973 تعزيز اللغات عامة واللغة العربية خاصة، والاحتفال بها في 18 من ديسمبر من كل عام، ولهذا لا بد من اتخاذ قرارات نافذة من شأنها الحفاظ عليها، كما دعت شباب الأمة العربية في ختام كلمتها إلى ضرورة التمسك بلغتهم الأم والحفاظ عليها على مدى الأجيال القادمة، لأنها لغة شاهدة على تقدم العرب على مر العصور.

إفشاء الحب والسماحة والمحبة

وفي السياق ذاته ثمن الدكتور أحمد عبد المولى جهود القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفشاء الحب والسماحة والمحبة بين أبناء الوطن، وجهودها المضنية في الحفاظ على الهوية العربية تماشياً مع مبادرة «اتكلم عربي»، موضحاً أن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي اللغة الرسمية للعديد من الدول، مؤكداً على دور الجامعة في تشجيع مختلف الأنشطة الأدبية والثقافية والفكرية، لما لها من تأثيرا كبير في بناء وتكوين شخصية الإنسان وتنمية المهارات الإبداعية والإدراكية.

اللغات الرسمية العالمية

وفى ذات السياق أكد الدكتور أحمد محمد الطيب، مدير مركز تعليم اللغة العربية، أن اليوم يهدف إلى الاحتفال باللغة العربية وإعلاء قيمتها ومناشدة الأجيال بالتمسك بها باعتبارها إحدى اللغات الرسمية العالمية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، موضحاً أهم التحديات التي تواجهها اللغة العربية في وقتنا الحالي، وهي استبدال اللغة العربية بالفصحى العامية، والهجوم الشرس على الأحرف العربية، والدعوة إلى استخدام الحروف اللاتينية بغرض التخفيف، وإسقاط الإعراب في الكتابة والنطق بغرض صعوبة الإعراب، والدعوة إلى إدراك اللغة العربية في سيل من الألفاظ الأعجمية، ومحاولة تطبيق مناهج اللغات الأجنبية مقدماً عن اللغات العربية بغرض التخفيف.

تأصيل اللغة العربية

بينما أوصى الدكتور محمود عبد المعطي، الأستاذ بكلية الآداب، في الندوة المقامة على هامش الاحتفال، على ضرورة نشر الفصحى وتبني المقررات ما يهدف إلى تأصيل اللغة العربية الفصحى واكتساب الكفاءات اللغوية المتعلقة بالاتصال المتخصص داخل وخارج المؤسسات، والمتعلقة بمهارات التحرير، والبحث في الأخطاء الشائعة والمتصلة باللغات المتخصصة التي نسعي إليها.

وحول فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أوضح الدكتور أحمد بكري بإدارة أسيوط التعليمية، أن اليوم تضمن ندوة ثقافية عن اللغة العربية ودورها في التواصل الحضاري، كما تضمنت الفعاليات أيضاً لقاءات شعرية وأخرى فنية، بينها الغناء الفردي للطالبة مريم عبد الغفار وغناء جماعي لطلاب مدرسة النهضة.

تكريم المشاركين في الفعاليات

كما تم تكريم الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وتسلمها عنه الدكتور صابر السيد محمود، وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تم تكريم نخبة من الشعراء وطالبات مدرسة النهضة الإعدادية بنات.