«الداخلية» تكشف حقيقة ادعاء شخص باحتجازه في المحمودية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص يَزعُم خلاله قيام رجال الشرطة بوحدة مباحث مركز شرطة المحمودية بالبحيرة باحتجازه وبعثرة محتويات الشقة محل سكنه.

بالفحص تم تحديد الشخص بمقطع الفيديو، مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية، وتبين عدم صحة ادعاءاته وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 18 من ديسمبر الجاري تبلغ لمركز شرطة المحمودية من أحد المستشفيات باستقبالها شخص وزوجته مُصابان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بدائرة المركز، وبسؤالهما قررا أنهما حال تواجدهما أمام منزل نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، حدثت بينهم مُشادة كلامية قام على إثرها بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا الجنائية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.