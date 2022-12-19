إنجازات وزارة الداخلية في 2022.. أبرزها «رد الجميل» لكبار السن ورعاية أبناء الشهداء

شهد عام 2022، طفرة قوية في تطوير خدمات وزارة الداخلية المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات «الأحوال المدنية، المرور، مكافحة الجريمة» واستخدامها للتكنولوجيا المعلوماتية والتقنيات الحديثة في الكشف عن الجريمة، فضلا عن المبادرات الإنسانية التي تقدمها الوزارة للتخفيف عن أعباء المواطنين والاحتفاء بهم، وتقديم يد العون لهم في مختلف المجالات، وذلك جعل المواطنين يدركون أن رسالة الأمن هي الحفاظ على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض، وأبرز هذه المبادرات هي «كلنا واحد» ورد الجميل وتكريم أبناء الشهداء.

تمثل التقنية الحديثة عنصرا مهما في الحياة المعاصرة، حيث أصبح من الضروري لأي منظمة أمنية أن تتوافر لديها تقنيات حديثة يمكن من خلالها توفير ما تحتاج إلية عمليات صنع القرارات من معلومات، فالمعلومات تشكل المصدر الحيوي الذي يُمكّن المنظمة الأمنية، من القيام بوظائفها المختلفة بكفاءة وفاعلية، لذلك استخدمت أجهزة وزارة الداخلية بتفعيل نظام المراقبة والتفتيش باستخدام التقنيات الحديثة بوصفه عنصرا أساسيا، فاستخدام التقنيات الحديثة تعتبر الصورة الحية لواقع الحدث الإجرامي الفعلي والتي من خلالها يمكن الكشف عن الجريمة، فهذه التقنيات لها دور أساسي وفعال في جمع الاستدلالات عن الجرائم.

الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين

جسدت وزارة الداخلية شعار «الشرطة في خدمة الشعب»، وذلك بعدما شاهدته هذه القطاعات من تطوير الخدمات للمواطنين، ويجعلهم قادرين على الحصول على كافة الوثائق في أقل وقت زمني ممكن، دون عناء يذكر، حتى بات المواطنون يستطيعون الحصول على الوثائق المطلوبة من المنزل، وتم تحريك قوافل للشوارع لاستخراج الوثائق، والاعتماد على الرقمنة للتسهيل على المواطنين، وتناولت الوزارة على الصفحة الرئيسية لها، قائمة الخدمات التي تقدمها إلكترونيا، والخاصة باستخراج تصاريح العمل، وخدمات الأدلة الجنائية، والأحوال المدنية، والمرور، والحج والعمرة، والمطلوبين، وشكاوى الأجانب، والالتحاق بأكاديمية الشرطة، والشقق والمحلات والمزارع المؤجرة، والهجرة والجنسية، وخدمات التجنيد، وشهادة التحركات، وخدمات معاوني الأمن.

مبادرة «كلنا واحد»

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية ذات الجودة العالية بأسعار مخفَّضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتستهدف المبادرة توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

مبادرة «رد الجميل» لكبار السن

وتتابع الوزارة مبادرتها لدعم كبار السن، من خلال إطلاقها مبادرة «رد الجميل»، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتوزيع الهدايا العينية عليهم، بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات واستمرارًا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها في رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، فضلا عن الاحتفال بــ «اليوم العالمي لكبار السن».

الاهتمام بأسر وأبناء الشهداء

وتحرص وزارة الداخلية على رسم البسمة على وجوه أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، من خلال اصطحاب أبنائهم للمدارس في بداية العام الدراسي، وتكريم المتفوقين خلال احتفالات كبرى، وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، وتقديم أخلص معاني التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن، وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتداد لتكريم آبائهم.

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

وكان لذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية، لذلك خصصت لهم أماكن بالمواقع الشرطية الخدمية، والاحتفال بيومهم العالمي، كما أنها وجهت بزيارات إلى عدد من «دور رعاية الأطفال الأيتام، ذوى الإعاقة»، وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية، بالإضافة إلى تنظيم احتفاليات بالتنسيق مع قطاع الأمن وقطاع الرعاية الاجتماعية وعدد من مديريات الأمن بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، ووجه قطاعي «الأحوال المدنية – الوثائق» باستخراج «الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل»، للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان، واستقبل قطاع الخدمات الطبية الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبي عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لفترات محدودة.

تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل

وكان لمراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا من اهتمام وزارة الداخلية هذا العام، حيث شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل تطويرا كبير، من إقامة المباني على أحدث طراز، وبالتحديد في وادي النطرون وبدر، والتوسع في أماكن التريض والترفيهة، وإقامة المشروعات، وتعليم النزلاء الحرف المختلفة، ووجود أماكن متحضرة للزيارات، ووجود حضانات للأطفال، ومستشفيات على أحدث طراز، والسماح بنقل النزلاء الأقارب بجوار بعضهم، ونقل النزلاء لمراكز إصلاح بالقرب من ذويهم، وانتشار فصول محو الأمية والسماح بالدراسة خلف القضبان وحصول البعض على الدكتوراه، ومساعدة أسر النزلاء والمفرج عنهم، والتوسع في العفو عن النزلاء، وفك كرب الغارمين والغارمات.