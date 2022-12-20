تفاصيل عودة ميرنا وليد إلى السينما.. اللغة الفرنسية كلمة السر

عادت الفنانة ميرنا وليد، إلى الأضواء مجددا خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن عودتها إلى السينما مرة أخرى، عبر فيلم فرنسي بعنوان «La troisieme feuille - الورقة الثالثة»، بعد غياب قارب على 22 عاما، منذ آخر أعمالها «لحظات حب» للمخرج يوسف أبو سيف، إنتاج عام 2001.

وكشفت ميرنا وليد، سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، موضحة أنه بالرغم من تلقيها العديد من العروض، لكنها ترفض التواجد لمجرد التواجد، وتبحث عن الأعمال الجيدة حتى تحافظ على تاريخها الفني، الذي لا تريد خسارته، حيث كانت آخر الأعمال التي قدمتها مسلسل «قيد عائلي» عام 2019.

ميرنا وليد عن سبب غيابها: «دوري كأم أهم»

الشق الثاني للغياب كان متعلقا بالعائلة، وفقا لما أوضحته ميرنا وليد، حيث أكدت أنها كانت تتألم حينما تترك ابنتيها وتذهب إلى العمل، لذلك كانت تؤغب في قضاء مزيد من الوقت برفقتهما، قائلة: «دوري كأم أهم من دوري على الشاشات».

تفاصيل «La troisieme feuille» لـ ميرنا وليد

يرجع اختيار المخرجة منى خضري، لـ ميرنا وليد للمشاركة في بطولة فيلم «La troisieme feuille» بسبب إجادتها للغة الفرنسية، حيث يضم فنانين مصريين وعرب، من بينهم فراس الجميلي وفادي بطل، بالإضافة إلى الفرنسيين جابرييل جافيتو وجين سيسلييه، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق، حول جريمة قتل، بسبب الصراع حول الميراث وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف سارة شولح.

وشاركت ميرنا، في مجموعة مهمة من الأفلام في بداية حياتها الفنية، من أبرزها «الراعي والنساء» بطولة سعاد حسني، أحمد زكي ويسرا، «ديسكو ديسكو» بطولة نجلاء فتحي، بالإضافة إلى «اغتيال فاتن توفيق» بطولة الفنان محمود ياسين.