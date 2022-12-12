ميرنا وليد تعود للسينما بعد غياب 21 عامًا بفيلم فرنسي

تعود الفنانة ميرنا وليد، إلى السينما مُجددًا، وذلك بعد غيابٍ طويل دام لأكثر من 21 عامًا، منذ فيلم «لحظات حب» الذي عُرض عام 2001، إذ تعاقدت على المُشاركة في بطولة فيلم فرنسي جديد يحمل اسم «الورقة الثالثة» la troisieme feuille.

ويضم فيلم «الورقة الثالثة» مُمثلين من جنسيات مُختلفة، أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري، وإنتاج شركة demo الفرنسية.

أحداث فيلم الورقة الثالثة

وتدور أحداث فيلم الورقة الثالثة، في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، حول جريمة قتل والصراع حول الميراث، وذلك في تتبع مختلف للأحداث، فيما تُجيد ميرنا وليد التحدث باللغة الفرنسية.

أسباب ابتعاد ميرنا وليد عن الفن

وأرجعت ميرنا وليد، أسباب غيابها عن الساحة الفنية لسنواتٍ طويلة، إلى رغبتها في تربية أبنائها، حيث قالت في تصريحاتٍ سابقة لـ«الوطن»: «أنا كأم كنت أتألم حينما أترك بناتي وأذهب للعمل، وهن بحاجة لي وأهم لدي من كل الشهرة والفن، فلا يمكن أن أحقق نجاحي على حسب آلالامهم وأوجاعهم وحرمانهم من والدتهم، دوري كأم أهم من دوري على الشاشات».

وكانت آخر أعمال ميرنا وليد الدرامية، مسلسل قيد عائلي، الذي عُرض عام 2019، حيث شاركت بجانب كل من ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وصلاح عبد الله، ودينا فؤاد، وكارولين عزمي وآخرين، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.