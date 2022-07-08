«الوطن» تجري سيشن لميرنا وليد.. وتكشف سبب ابتعادها عن الفن

أجرت «الوطن»، جلسة تصوير للفنانة ميرنا وليد بالملابس الهندية، وأبرزت الجلسة عشق الفنانة للثقافة الهندية، كما أجرت حوارًا معها عن سر حبها للثقافة الهندية التي يعشقها العديد من العرب بعد انتشار الدراما الهندية في كل بيت مصري.

ميرنا وليد حدثينا عن سر حبك للهندي؟

- ارتبطنا بالثقافة الهندية منذ الصغر الرقص والألوان والفلكلور وأفلام اميتاب باتشان وكل أنواع الثقافة الهندية ومن بينها الرقص الهندي المميز الذي لم يستطع أحدًا بالعالم مجابهته، وأجريت سيشن لأجل مجلة هندية مصرية من قبل.

ميرنا وليد تكشف سبب غيابها عن الفن

- ميرنا، هل ابتعادك عن الفن لفترة طويلة بسبب بناتك وما حدث معك منذ الصغر؟

- نعم بالفعل هناك شقين لهذا الأمر، الأول هو حرماني من والدي بالصغر في حرب لبنان، ونشأتي بمدرسة داخلية بعيدة عن شقيقي الوحيد وأمي، وهما السبب في إصراري على أن اتخلى عن كل شئ من أجل بناتي وزوجي الذي أقدره كثيرًا وأشكره على تكوين هذه الأسرة، والشق الآخر هو أني كأم كنت أتألم حينما أترك بناتي وأذهب للعمل، وهن بحاجة لي وأهم لدي من كل الشهرة والفن، فلا يمكن أن أحقق نجاحي على حسب آلالامهم وأوجاعهم وحرمانهم من والدتهم، دوري كأم أهم من دوري على الشاشات.

ما سبب بكائك في كتب كتاب دنيا عبد العزيز؟

- أعلم جيدا كيف نشأت دنيا بعيدة عن والدها، ولم يكن لديها سوى والدتها، لذا تأثرت بكونها وحيدة وأن أحد جيرانها هو وكيلها، وهو شخص محترم ويعد دنيا بمثابة ابنته وهو رجل ذو أخلاق رفيعة.

هل توافقين على انضمام أبنائك للفن؟

- لا أعلم، لكن لا أعتقد أني أحب أن ينضم بناتي للعمل الفني، لكن لدي ابنة فعلا تحب ذلك والأخرى عملية بشكل أكبر.

وأعربت الميكب أرتيست أميرة الديب عن سعادتها بالتعاون مع «الوطن» في هذه التجربة المختلفة، فيما قالت الاستايلست مها أحمد إن اختيار جريدة الوطن للتعاون واختيار الملابس أسعدها كثيرًا.

وأوضحت سلمى أحمد مصممة الملابس، أنها تجربة جديدة عليها ولكنها استمتعت للغاية بعمل جديد يضيف إلي مسيرتهن المهنية بحياكة ملابس هندية خاصة بالتعاون مع جريدة الوطن وفنانات كبار مثل ميرنا وليد وياسمين الجيلاني.