ميرنا وليد تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية: لا أريد خسارة تاريخي

كشفت الفنانة ميرنا وليد سبب غيابها الفترة الماضية عن تقديم أعمال فنية، وذلك بعد تقديمها مؤخرًا في مسلسل «قيد عائلي» عام 2019، مشيرة إلى أنَّها لا تقبل سوى العمل المتميز.

لا أقبل سوى العمل الجيد.. ورفضت الكثير من الأعمال الفنية

وقالت ميرنا وليد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّها دائمًا تختفي وتعود بعمل قوي، لأنها لا تحب التواجد لمجرد التواجد، مؤكّدًة أنَّها لا تقبل سوى العمل الجيد، الذي يستحق أن تظهر به، كونها تملك تاريخا فنيا لا تريد خسارته.

وأشارت إلى رفضها أعمالا فنية كثيرة، احترامًا لعملها وجمهورها الذي تعود علي رؤيتها في شكل مميز، مؤكّدة رغبتها في عدم تقديم أي عمل فني إلا بعد اقتناعها به، «عشان بعد عمر طويل ولادي يفتخروا بإعمالي الفنية، كمان عشان أقدم أعمال تفيد المجتمع».

تعاقدت على عملين سيتم طرحهما الفترة المقبلة

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، قالت ميرنا وليد إنَّها تعاقدت على عملين فنين، وأنَّهم مختلفين تماما عن أعمالها السابقة، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل احترامًا للجهة المنتجة.

تكريم ميرنا وليد من مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة

وكُرمت ميرنا وليد مؤخرًا على هامش حفل ختام النسخة الثامنة من مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر، وشهد الحفل أيضًا تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري وتكريم عدد من النجوم والسينمائيين وهم بشرى وبسمة والمخرج مجدي أحمد علي، وذلك مع عرض مجموعة من أفلام المسابقة الرسمية الدولية للمهرجان.