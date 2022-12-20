عاجل.. مجلس الوزراء: قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع هيئة قناة السويس، أنّ ما تردد بشأن نية الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة، عار تماما عن الصحة.

قناة السويس ستظل مملوكة للدولة

وشددت هيئة قناة السويس، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على أنّ قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.

وأوضحت الهيئة، أنّ الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة، زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، مُؤكدةً أنّ الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

حسابات الصندوق خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

وأشارت هيئة قناة السويس، إلى أنّ حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وحال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس www.suezcanal.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.