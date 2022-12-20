قافلة طبية للكشف على المرضى غير القادرين في الشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين من أهالي قرية حوض الطرفة بمركز الزقازيق، وأبو متنا مركز ديرب نجم في محافظه الشرقية، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

تخصصات مختلفة في القافلة الطبية

واستمرت القافلة على مدار يوم كامل في مستشفى الزقازيق الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامة - أطفال - باطنة - مسالك».

إجراء عمليات جراحات العيون

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، ومرورًا بجراحات الشبكية، ووصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج بالمجان.

وأشاد «الطحاوي» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

مشروعات خيرية في الشرقية

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على غير القادرين في المحافظة، من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.