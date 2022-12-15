توقيع الكشف الطبي على 1860 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

انطلقت اليوم الخميس قافلة طبية شاملة من جامعة كفر الشيخ إلى قرية «منية جناج»، والقرى المجاورة بمركز دسوق، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

قوافل طبية في كفر الشيخ

جاء ذلك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القوافل الطبية الشاملة تأتي في إطار أداء رسالة الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال إسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته، موضحاً أن القوافل مجهزة بكافة الإمكانيات، ويُشارك بها نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.

توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1860 حالة

وأوضح رئيس الجامعة، أن الخدمات التى قدمتها القافلة اليوم تضمنت تقديم الرعاية الطبية، وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1860 حالة من أهالي قرية «منية جناج»، والقرى المجاورة، بمركز دسوق، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم.

11 تخصص طبي

وشهدت القافلة مشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والحاسبات والمعلومات، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة مها أبو جازية عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، حيث تم توقيع الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

قياس الضغط والسكر

كما شاركت كلية التمريض بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، وقياس نسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة وأيضاً الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جلسة حوارية توعوية تثقيفية مع طاقم التمريض والفنيين والإداريين بالوحدة الصحية بقرية «منية جناج»

وعقد الدكتور أحمد العشري، المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، جلسة حوارية توعوية تثقيفية مع طاقم التمريض والفنيين والإداريين بالوحدة الصحية بقرية «منية جناج» تناولت ثلاث محاور الأول أهمية التحول الرقمي في تحقيق رؤية وسياسة الدولة 2030، والثاني شرح منظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها لخدمة المواطنين في الحصول علي خدمات ورعاية طبية جيدة بل وأيضاً في تسهيل وتسيير عمل كافة الأطقم الطبية أثناء تقديم الرعاية الصحية، والمحور الثالث تناول الآثار الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا المعلومات وكيفية الاستفادة بفاعلية من الإيجابيات وتجنب السلبيات.