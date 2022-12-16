الكشف على 1356 مواطنا ضمن قافلة طبية في مركز ببا ببني سويف

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، استهدفت الكشف على 1356 مواطنا بقرية بني عقبة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، بالإضافة إلى توفير العلاج بالمجان وإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

القافلة شملت 8 تخصصات طبية مختلفة

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن القافلة العلاجية تمت على مدار يومين بقرية بني عقبة في مركز ببا، في 8 تخصصات طبية شملت 9 عيادات «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان»، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1356 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 22 تحليل دم، و35 تحليل طفيليات، وإجراء 11 أشعة، واستصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 8 حالات للمستشفيات.

ندوات تثقيفية وصحية للقافلة

وتضمنت فعاليات القافلة التي عُقدت بقرية بني عقبة بمركز ببا جنوب بني سويف عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل الضغط والسكر والسمنة وأورام الصدر وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104 مواطنين.

محافظ بني سويف يتابع القافلة

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.