فحص وعلاج 1108 مواطنين في قافلة طبية لجامعة طنطا ضمن «حياة كريمة»

انطلقت قافلة طبية شاملة، اليوم، من جامعة طنطا إلى قرية «كفر العراقي - منشية الجنيدي» بمركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

أكد الدكتور محمود ذكي، أن القوافل الطبية الشاملة التي تنظمها الجامعة تهدف إلى التغيير في حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

زراعة 50 شجرة مثمرة

وتفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها، مع ممثلي مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدماتها الطبية فقط، ولكن تتعدى ذلك بتقديم حملات توعوية للوقاية من الأمراض وقوافل زراعية واجتماعية وبيطرية إلى جانب التمكين الاقتصادي ومحو الأمية.

وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية، ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1108 مواطنين

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1108 حالات من خلال 12عيادة، حيث تم فحص 37 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و142 في عيادة الأطفال، و148 بالعظام، و125 جلدية، 137باطنة، و15 مسالك بولية، و138 أنف وأذن، و32 جراحة عامة، و86 صدر، و35 نفسية وعصبية، 169 جراحة العيون، 44 قلب وأوعية دموية، كما تم تحويل 46 حالة بواقع 1 جراحة المخ والأعصاب، 6 عظام، 2 جلدية، 4 باطنة، 6 أنف وأذن وحنجرة، 5 جراحة عامة، 3 نفسية وعصبية، 15جراحة العيون، 4 صدر.

محو أمية 7 مواطنين

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 7 مواطنين، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.