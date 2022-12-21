سر رفض نجلاء فتحي إجراء عمليات تقويم لأسنانها: «العندليب» السبب

تحتفل الفنانة نجلاء فتحي، بعيد ميلادها اليوم الأربعاء، حيث إنها من مواليد 21 ديسمبر عام 1951، وذلك بالتزامن مع ابتعادها عن الأضواء تمامًا في السنوات الأخيرة، رغم الجماهيرية الكبيرة التي تحظى بها، وما قدمته من أعمالٍ فنية حققت نجاحًا كبيرًا.

وفي حديثِ تليفزيوني نادر لـ نجلاء فتحي مع المحاور مفيد فوزي، كشف أسباب عدم خضوعها لعمليات تجميل في أسنانها أو عمليات تقويم، وهو ما أثار دهشة «مفيد» آنذاك، حيث قالت «مرة كنت هروح للدكتور عشان أعمل تقويم للأسنان، لأنها مش مظبوطة، وفعلًا بعد ما أخد المقاسات، رفضت أن أكمل الموضوع للآخر».

وأضافت نجلاء فتحي، «عبد الحليم حافظ نصحني وقتها إن معملش حاجة خالص، وقالي إن الأسنان دي ممكن تكون ميزة في وشي وأنا مش واخدة بالي.. وإن ممكن يكون فيه عيب في وشي بس يميزني عن غيري، وبعدها رفضت فعلًا إني أعمل أي عملية في أسناني».

كانت تستشير «العندليب» في العديد من الموضوعات

وأشارت إلى أنها كانت تستشيره في العديد من الموضوعات، حتى لجأت له في إحدى المرات، عندما كتب عنها أحد النقاد بأنها دخلت المجال بفضل جمالها ولا تمتلك أي موهبة فنية، فقد دخلت في نوبة بكاء شديدة آنذاك، ليحاول «عبد الحليم» طمأنتها «لا تغضبي من أي صحفي أو ناقد، يكتب شيئًا سلبيًا، بينما تغضبي في حالة المساس بكرامتك فقط».