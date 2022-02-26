نجلاء فتحي وسمير صبري.. صداقة تزيد على 50 عاما وتعاون سينمائي ناجح

صداقة قوية تجمع بين الفنان سمير صبري ونجلاء فتحي، استمرت لعدة سنوات طويلة، وفي محاولة منها للتخفيف عن صديقها ألام مرضه، اتصلت نجلاء هاتفيًا بالفنان القدير الذي يرقد حاليًا بأحد المستشفيات، في انتظار تحديد موعد لإجراء جراحة عاجلة بالقلب، وغنّت معه أغنيته المفضلة «سكر حلوة الدنيا سكر».

حب الفن جمع بين سمير صبري ونجلاء فتحي

عدد كبير من الأعمال السينمائية، جمعت بين سمير صبري ونجلاء فتحي، ترصد «الوطن» عدد منها في السطور التالية:

المرايا

في عام 1970، قدّمت نجلاء فتحي وسمير صبري مع نور الشريف وعادل إمام وعبدالمنعم مدبولي، فيلم المرايا، تاليف محي الدين عارف، وإخراج أحمد ضياء الدين.

أختي

قدمت نجلاء فتحي وسمير صبري، فيلم أختي، في عام 1971، وهو من تأليف إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي، بطولة محمود ياسين، مديحة كامل، زيزي مصطفى.

الشيطان امرأة

وفي عام 1972، قدم سمير صبري ونجلاء فتحي، فيلم «الشيطان امرأة» مع محمود ياسين، ومديحة كامل، وغسان مطر، ووصلاح نظمي، تأليف فيصل ندا، إخراج نيازي مصطفى.

حب وكبرياء

شارك سمير صبري ونجلاء فتحي، في فيلم «حب وكبرياء» في عام 1972، مع محمود ياسين، وحسين فهمي، وعماد حمدي، ومديحة كامل، تأليف يوسف عيسى ومحمد مصطفى سامي، وإخراج حسن الإمام.

الوفاء العظيم

شاركت نجلاء فتحي وسمير صبري، في فيلم «الوفاء العظيم» في عام 1974، مع محمود ياسين، كمال الشناوي، عبدالمنعم إبراهيم، تأليف فيصل ندا، إخراج حلمي رفلة.

لا يا من كنت حبيبي

وفي عام 1976، قدّم سمير صبري ونجلاء فتحي، فيلم «لا يا من كنت حبيبي»، مع محمود ياسين، ومحمود المليجي، ونجوى فؤاد، تأليف سعد شنب وفيصل ندا، وإخراج حلمي رفلة.