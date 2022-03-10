إيناس الدغيدي: نجلاء فتحي وش السعد عليا ومحمد رمضان ممثل ناجح

تحتفل اليوم إيناس الدغيدي بعيد ميلادها الـ69، إذ وُلدت في 10 مارس 1953 بمدينة القاهرة، وتخرجت من المعهد العالي للسينما، وعملت في البداية مساعد مخرج في عدد من الأعمال السينمائية، والتي كان أبرزها: «أفواه وأرانب»، «أخواته البنات»، و«حب في الزنزانة»، وغيرها من الأفلام.

في 1985، أخرجت إيناس الدغيدي، فيلمها الأول والذي حمل اسم «عفوًا أيها القانون»، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية، التي كان من أشهرها: «ما تيجي نرقص»، «استاكوزا»، و«مجنون أميرة».

ونقدم فيما يلي عددا من التصريحات التي أثارت جدلا واسعا للمخرجة إيناس الدغيدي.

إيناس الدغيدي: نجلاء فتحي وش السعد عليا

قالت «الدغيدي»، عن الفنانة نجلاء فتحي إنها «وشد السعد»: «نجلاء وش السعد بالنسبة لي حيث شاركنا معا في تقديم عفوا أيها القانون، الفيلم المصري الوحيد آنذاك الذي حصل على جائزة عالمية، وأتمنى عودتها مرة أخرى لجمهورها»، وذلك من خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بفندق هلنان بمدينة أسوان.

وعندما عرضت الإعلامية سالي عبدالسلام مقدمة برنامج «المتوحشة»، صورة للفنانة سما المصري خلال برنامجها، وطالبت المخرجة إيناس الدغيدي بالتعليق عليها، ردت الأخيرة قائلة: «لازم نقتنع إن فيه ناس ليها فوائد.. وأنا لم أرى سما المصري ترقص إلا في برنامج مع الإعلامي وائل الإبراشي»، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تعمل مع سما المصري في أحد الأعمال السينمائية: «ممكن آخدها تعمل مشهد وترقص في دور».

«الدغيدي» عن محمد رمضان: «لازم يكون ذكي»

وتحدثت المخرجة أيضا عن الفنان محمد رمضان، خلال ندوة الاحتفالات الفنية التي نظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2017، قائلة: «محمد رمضان ممثل جيد ومجتهد، ولديه الإمكانيات التي تؤهله ليكون ممثلا ناجحا على جميع المستويات إذا كان أذكى من أن يترك نفسه يُستغل من قبل بعض المنتجين، لأن استغلاله قد يقضي عليه».

وأشارت «الدغيدي»، خلال لقائها في برنامج 100 سؤال، إلى أنها تؤمن بأن جميع الأديان واحدة، وأن تغيير الديانة من أجل الزواج من شخص آخر، يكون تغييرا على الورق فقط، متابعة: «قد ألجأ لتغيير ديانتي (لو اتزنقت)، وأردت أن أتزوج برجل أحببته».