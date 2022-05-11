دنيا عبدالعزيز: افتقدت الفيشاوي في كتب كتابي.. وفشل تواصلي مع نجلاء فتحي

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن قوة علاقتها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، موضحة أنه أكثر شخص افتقدته يوم عقد قرانها، قائلة: «كنت مفتقدة جدا فاروق الفيشاوي، خصوصا يوم كتب الكتاب كنت حاباه يكون وكيلي ويقعد يوصيه عليا ويهدده كدا، هم كلهم سابوني مرة واحدة».

وأضافت دنيا عبد العزيز خلال ندوتها في جريدة «الوطن» أنها حاولت كثيرا الفترة الماضية التواصل مع الفنانة القدير نجلاء فتحي ولكنها فشلت في التواصل معها مؤخرًا، قائلة: «نجلاء فتحي حاولت أوصلها لأنها كانت تعبانة، ولسا متواصلتش معاها لحد دلوقتي».

دنيا عبدالعزيز: مافيش حد معوض غياب أمي

وتابعت «عبد العزيز»: «اتأثرت كثير بعد وفاة والدتي لارتباطي الشديد بها، ومافيش حد معوض غيابها، ربنا مديني الصبر من عنده، بس محدش معوض غيابها لأن كل شخص ليه تركيبته وشخصيته المختلفة بيه، محدش بيعوض حد».

وتحدثت عن صعوبة فترة مرض والدتها أثناء تصويرها مسلسل «البرنس»، مشيرة إلى أن «أكتر فترة مكنتش بفكر وبعيط عمال على بطال كان في تصوير مسلسل البرنس وقت تعبها وأنا مش قادرة أعيط في البيت، فكانت أصعب لحظات».

دنيا عبدالعزيز تنفي شائعة 3 أفراح

وكانت انتشرت العديد من الشائعات وقت عقد قرانها والتي تفيد أن دنيا سوف تقيم 3 أفراح، وهو ما أجابت عليه ضاحكة: «أنا عملت احتفال بكتب الكتاب كبير وعزمت ناس كتير، تاني يوم عملت احتفال بعقد القران فيه عدد أقل، وبعدها نزلت تصوير المسلسل، وخلال الأيام القادمة هيبقى الفرح بأقل عدد من الأهل والمقربين بس في مكان برا القاهرة في مكان صحراوي على البحر».

وحققت دنيا عبدالعزيز الفترة الماضية نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «ملف سري» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، بطولة الفنان هاني سلامة.