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المفوضية الأوروبية: نتباحث مع 32 شركة لشراء الغاز في 2023

كتب:

عمرو حسني
05:42 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
روسيا والاتحاد الأوروبي

روسيا والاتحاد الأوروبي

ذكرت المفوضية الأوروبية، أن منصة مشتريات الغاز المشتركة مفتوحة لكل الدول والشركات بأوروبا.

وأضافت المفوضية الأوروبية، وفق خبر عاجل نقلته قناة «العربية» السعودية، منذ قليل، أنه جرى التباحث مع 32 شركة حول مشتريات الغاز المشتركة لعام 2023.

ارتفاع كبير في أسعار الغاز اليوم

وسجلت اليوم، أسعار الغاز في أوروبا، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، في ظل وضع الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز الروسي وسط رفض موسكو لهذا القرار.

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