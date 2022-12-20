برلماني يطالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية

طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإعلان عن خطتها بشأن فتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية وعقد بروتوكولات تعاون بين الدول فى هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية ذلك الأمر خلال الفترة الحالية في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية تتطلب التوسع في قطاع التصدير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة ومناقشة وأسئلة موجهة إلى وزير الزراعة، السيد القصير.

تصدير الحاصلات الزراعية

وقال «البنا» في كلمته، إن الفترة الماضية كان هناك جهد من وزارة الزراعة في عقد تعاون لتصدير الحاصلات الزراعية مع عدد من الدول منها البرازيل واليابان، إلا أننا في ظل التحديات الحالية نحتاج أكثر من ذلك، لاسيما في ظل مشروعات التوسع الزراعي التي يستهدفها الرئيس السيسى، ونجحت في تنفيذها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات عالميا، لما يحققه من تأمين الغذاء، وهو الأمر الذي يتطلب التوسع فيه وتعظيم الاستفادة منه سواء سواء بالتصدير أو بالتصنيع ثم التصدير بعد تصنيعها.