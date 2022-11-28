وفد من الفلبين يزور القاهرة لبحث ضوابط استيراد الحاصلات الزراعية

بدأ اليوم الاثنين وفد حكومي من الفلبين زيارة مصر؛ لبحث ضوابط استيراد بعض الحاصلات الزراعية المصرية، وفي مقدمتها البطاطس والعنب والموالح.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ«الوطن»، إنّ الوفد سيقوم بعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولي الحجر الزراعي المصري؛ للاطلاع على الاشتراطات والمعايير الخاصة بعملية التصدير من المزارع المصرية.

تركيز على البطاطس والموالح والعنب

وأكد المصدر أن هناك تركيز على أصناف بعينها من الحاصلات وهي الموالح والعنب والبطاطس، موضحا أنه كانت هناك محاولات لدخول سوق الفلبين في العام 2019، وتم إجراء مباحثات لفتح السوق أمام الحاصلات المصرية، إلا أن المباحثات توقفت بسبب إصرار الجانب الفلبيني على شرط ينص على إغلاق السوق تماما أمام المنتجات المصرية حال ثبوت وجود مخالفة من جانب أحد المصدرين المصريين، وهو ما رفضه الجانب المصري، وطلب الاكتفاء بوقف الشركة المخالفة فقط دون إقرار الإغلاق الكلي أمام كافة المنتجات.

الفلبين من أهم الأسواق الأسيوية

وأشار المصدر إلى أن سوق الفلبين تعد من أهم الأسواق التي يستهدفها المصدرون المصريون خلال الفترة الحالية، في إطار خطط المجلس التصديري لتعزيز التوجه نحو أسواق آسيا، ونظرا لحجم السوق التي يتجاوز تعدادها عدد الـ90 مليون نسمة.

ولفت إلى أن المجلس سيقوم بإجراء جولات للوفد الفلبيني في عدد من كبرى المزارع المصرية، للاطلاع على الضوابط والاشتراطات والمعايير التي يطبقها المصدرون المصريون.

وكان عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قال لـ"الوطن" في وقت سابق إن هناك خطة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة، ضمن خطط المجلس لتنويع الأسواق، وعدم الاكتفاء بالأسواق التصديرية التقليدية.

وأكد أن المجلس يسعى الفترة الحالية لاستغلال الدعم الحكومي من أجل زيادة قيمة وكميات التصدير.