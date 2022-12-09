وفد أردني يتفقد محطة تعبئة الحاصلات الزراعية بالأقصر لبحث استيراد التمور

استقبلت محطة تعبئة وتبريد الحاصلات الزراعية والبستانية «هيا»، بالأقصر، وفدا أردنيا من إحدى شركات بيع وإنتاج التمور، لبحث سبل التعاون وإقامة شراكة مع الشركات المصرية لاستيراد التمور من مصر.

مثل وفد الأردن كل من مسلم عبيد، رئيس مجلس الإدارة، وخلدون راتب، عضو مجلس الإدارة، وشيرين إبراهيم، مدير العمليات، ويزن أحمد، المدير التنفيذي، إياس محمد استشاري، ورافقهم من القاهرة المهندس محسن البلتاجي، رئيس مجلس الإدارة، وإيمان كامل، المدير التنفيذى للجمعية، والمهندس مدحت المليجي، رئيس القطاع الزراعي للجمعية، ورضا مصطفى، المدير المالي والإدراي للجمعية لمحطة التعبئة والتبريد.

وقال رضا مصطفى، إن الوفد تفقد محطة التعبئة والتبريد، وصالة التعبئة ومركز التدريب، واجتمع مع بعض المزارعين، والشركات العاملة في مجال التمور، وخاصة تمور مجدول «نوع من أنواع التمور»، وأبدى الوفد إعجابه بأنواع التمور وكمياتها، سواء من التمور المخزنة أو التمور التى مازالت على نخيلها، في محافظات قنا والأقصر وأسوان.

وتابع: كما زار الوفد مزرعتين للتمور في الأقصر، هما؛ مزرعة سامي فؤاد في قرية خزام، ومساحتها 130 فدانا، ومزرعة أحمد شوقي في مدينة طيبة، ومساحتها 120 فدان، وجرى الاتفاق على توقيع عقود الاستثمار مع القطاع المصري في الزيارة المقبلة، يناير المقبل.

تمور الجنوب من أجود أنواع التمور

وأشار «مصطفى»، إلى أن تمور الجنوب من أجود أنواع التمور ولها شهرة عالمية، وشاركت الأقصر في العديد من مهرجانات التمور في مصر وخارجها، ومن أهم أسباب شهرة تمور الجنوب مثل المجدول والبلح المجفف، هو أنها تتحمل ظروف الطقس القاسية ولا تتعرض للتلف سريعاً.