خبراء عقاريون: الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار العراق

تلقى مطورون عقاريون وخبراء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الالتزام بالمشاركة في إعمار العراق، خلال كلمته، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بصدر رحب، معربين عن استعداد القطاع للمشاركة بفعالية، علاوة على الجاهزية التامة لبدء الإعمار، خاصة مع استعادة السيطرة الأمنية هناك.

إعمار دول الجوار مثل ليبيا والعراق وسوريا

وقالوا في تصريحات لـ«الوطن» إن الشركات المصرية العاملة في قطاع التشييد والبناء، لديها الإمكانيات والجاهزية والكفاءة، الأمر الذي يميزها عن شركات عربية أخرى، مشيرين إلى أن تلك الشركات اكتسبت بدعم من المشروعات القومية وإنشاء مدن الجيل الرابع، الخبرة والدعم الكامل لنموها طوال سنوات، الأمر الذي يؤهلها للمشاركة في إعمار دول الجوار مثل ليبيا والعراق وسوريا.

وأوضح الخبراء، أن مصر صاحبة تاريخ طويل في دعم الأشقاء العرب، وأن موجات الإرهاب التي طالبت بعض البلدان العربية، تستلزم مشاركة جماعية في جهود إعادة الإعمار الفترة المقبلة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الثلاثي.

كفاءة عالية للتعامل مع البنية التحتية

قال المطور العقاري الدكتور أحمد العتر، عضو رابطة مطوري العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركات المصرية العاملة في قطاع التشييد والبناء هي شركات ذات تاريخ مهني طويل ومشرف، ولديها كفاءة عالية للتعامل مع البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، بحكم عملها طوال سنوات في المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدن الجديدة.

أضاف «العتر»، أن القطاع شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وكان بمثابة الحصان الرابح وعصب الاقتصاد المصري، الأمر الذي ساهم في اتساع نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات أخرى، موضحاً أن تأكيد الرئيس خلال مؤتمر بغداد على التزام الدول المشاركة مثل مصر والأردن، بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار محل إشادة، وتبشر بطفرة جديدة لشركات القطاع، الجاهزة للمشاركة.

مساندة الدول العربية الشقيقة

قال بسام الفقي، الخبير والمطور العقاري، إن مشاركة شركات قطاع التشييد والبناء في أعمال إعادة الإعمار في دول مثل ليبيا وسوريا والعراق، أمر ذو جدوى للقطاع وللاقتصاد المصري ككل، بالنظر إلى العوائد الهامة التي يجنيها بتشغيل مصانع مواد البناء مثل حديد التسليح والأسمنت وغيرها.

أضاف الخبير العقاري، أن مصر صاحبة دور ريادي وتاريخي كبير في مساندة الدول العربية الشقيقة، بدءا من دعمها استعادة استقلال الدول عن الاستعمار في خمسينات وستينات القرن الماضي، وصولاً إلى تأكيد القيادة السياسية التزامها بالمشاركة في إعمار البلدان التي تأثرت بالحروب الأهلية والإرهاب.

وأوضح بسام الفقي، أن السيطرة الأمنية في العراق، كفيلة بدفع نشاط التشييد والبناء، حال مشاركة مصر في جهود الإعمار، علاوةً على أن سوق العمل يستوعب المزيد من العاطلين عن العمل، وسيوفر فرص تشغيلية كبيرة الفترة المقبلة، مثمناً كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر.