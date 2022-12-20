ملك الأردن: استضافتنا لمؤتمر بغداد يعكس مكانة العراق الشقيق لدينا

أعرب الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، عن اعتزازه وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، باستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي يعكس المكانة الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة للأردن، موجّهًا بالشكر إلى محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ما قدماه من تعاون ودعم لعقد هذا المؤتمر المهم بنسخته الثانية.

دعم العراق لمواصلة التنمية والازدهار

وأضاف الملك عبدالله الثاني بن الحسين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، أنّ الاجتماع فرصة للبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد العام الماضي، وإعادة التأكيد على دعم الأردن لجهود العراق في مواصلة مسيرته نحو التنمية والازدهار وتعزيز أمنه واستقراره واحترام سيادته، لافتًا إلى أنّ المؤتمر فرصة لتأكيد الدور المحوري للعراق بالنسبة للمنطقة، ودوره في تقريب وجهات النظر لتعزيز التعاون الإقليمي.

مواجهة التحديات العالمية

وتابع ملك الأردن، أنّ اجتماع اليوم يعقد في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية وسياسية، إضافة إلى تحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، وضرورة تأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى أنّ الأردن يؤمن بحاجة المنطقة للاستقرار والسلام العادل والشامل والتعاون الإقليمي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وأنّ مواجهة التحديات المشتركة تستدعي عملًا جماعيًا، تلمس الشعوب آثاره الإيجابية.

وأشار الملك عبدالله، إلى مشروعات التعاون بين الأردن والعراق، إضافة إلى الأشقاء العرب، سواء في قطاعات الطاقة أو الصناعة أو النقل، والتي تعزّزت من خلال آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والأشقاء في مصر والعراق، فالتحديات التي تواجهنا كثيرة، وتزداد تعقيدًا، ونؤمن أيضًا أنّ المؤتمر يعقد من أجل مصالحنا المشتركة لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره، كركن أساسي في منطقتنا، كما نتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شراكتنا خدمة لشعوبنا.