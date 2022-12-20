ماكرون يشكر السيسي: جمعت العالم لحل أزمة المناخ في COP27

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنجاحه في جمع العالم لمناقشة حلول لأزمة المناخ، خلال قمة المناخ السابقة COP27، خاصة المتعلقة بالأضرار والخسائر، حيث كانت أمر أساسي في المفاوضات، متابعا: «تستضيف الإمارات قمة المناخ المقبلة COP28، لتؤكد أنّ المنطقة ستصبح ذات ثقل سياسي ودبلوماسي في المستقبل».

وأضاف ماكرون، خلال كلمته في قمة بغداد 2، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية، أنّ تاريخ البشرية يبدأ من المنطقة العربية، التي شهدت العديد من التوترات الجيوسياسية في الماضي، لافتا إلى أنّ الأشهر الماضية والمقبلة، ستؤكد أنّ المنطقة تقع في قلب التحديات الكبرى.

وتحدّث الرئيس الفرنسي عن النسخة الـ22 من كأس العالم، التي استضافتها قطر كأول دولة عربية تستضيف المونديال، حيث هنأ الدوحة على التنظيم وحسن الاستقبال.