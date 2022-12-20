محافظ الغربية يتابع سير العمل في المراكز التكنولوجية بطنطا وكفر الزيات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، المراكز التكنولوجية بمركزي كفر الزيات وطنطا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى جودة وأقل وقت، إلى جانب متابعة استقبال تراخيص المحال التجارية، وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي أعلن وزير التنمية المحلية عن بدء تطبيقه بصورة فعليه بداية من الأحد 11 ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.

سير العمل بالمركز التكنولوجي

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي بكفر الزيات، والذي يقدم خدماته للمواطنين من خلال 16 موظف شباك لاستقبال الطلبات بمتوسط إقبال من 50-65 مواطنا في اليوم، وبلغت إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة منذ بداية المنظومة 16764 طلبا.

وفي السياق ذاته، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا، والذي يستقبل طلبات المواطنين اليومية من خلال 9 شبابيك و14 موظف شباك يقدمون الخدمات لما يقرب من 65 مواطنا يوميا، وبلغت إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح منذ بداية المنظومة 4600.

ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

ووجه «رحمي» العاملين بالمراكز التكنولوجية خلال جولته، بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة له.

وأشار أن المحافظة في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير 10 مراكز تكنولوجية وحصلت جميعها على شهادة الأيزو 9001، مع المتابعة المستمرة لرفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، وذلك بالإضافة إلى توفير عدد 2 مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.