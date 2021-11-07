خدمات يقدمها المركز التكنولوجي المتنقل: أبرزها استخراج رخص المباني

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمة المواطنين التي تسلمتها المحافظة، ضمن المرحلة الأولى تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف تحسين الخدمات والمعاملات الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية، والتي رافقه خلالها: المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، و داليا على المشرف على تطوير المراكز التكنولوجية، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

استمع محافظ بني سويف لعرض موجز عن طبيعة ومكونات سيارة المركز التكنولوجى المتنقل، وآليات العمل وإجراءات تقديم الخدمات، حيث تم دعم السيارة وتزويدها بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من أجهزة الحاسب الآلي «لاب توب»، وطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء، ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمي الخدمة.

وأثنى «غنيم» على أهمية هذه الخطوة التي تعتبر إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرا على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلًا وتيسيرًا لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة لهم وضمن رؤية مصر 2030.

عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة

ويسهم المركز المتنقل في تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة، من خلال تقديم العديد بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين، مثل: إجراءات التصالح، استخراج رخص مباني والمحلات وغيرها؛ للوصول إلى جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي القدرة علي الحركة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة لتوجيه المركز التنكنولوجي المتنقل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، وفق برامج زمنية محددة، لتقديم الخدمات للمواطنين بمحال إقامتهم، وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة، حيث يقوم على إدارة العمل بالمركز المتنقل كوادر بشرية تم تدريبها لتقديم تلك الخدمات، التي تزيد على 100 خدمة جماهيرية متنوعة، مثل تراخيص المحلات والإشغالات وتراخيص البناء والإحلال والتجديد والتراخيص الخاصة بالإيرادات وأملاك الدولة وتراخيص الإعلانات وغيرها من الخدمات.

محافظ بني سويف يزور الوحدة الصحية بتزمنت

كما زار الوحدة الصحية بقرية تزمنت الشرقية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، حيث تفقد المحافظ أقسام الوحدة لمتابعة انتظام سير العمل بها، وتواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، واستفسر من المترددين على الوحدة عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والمترددين على الوحدة من الأمراض والأوبئة

وأكد أن توفير الخدمة الطبية للمواطنين يأتى في مقدمة أجندة وخطة عمل المحافظة، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية،للتأكد من انتظامها في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية دورية بالقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة