قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «التضليل الإعلامي.. خطر متنام يهدد المجتمعات»

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «التضليل الإعلامي.. خطر متنام يهدد المجتمعات».

وقال التقرير: «التضليل الإعلامي خطر متنامٍ يهدد المجتمعات، قلب الحقائق وتزييف الواقع، عنوان لسياسات التضلضل الإعلامي، التي اتخذت منحى متصاعد مع التطور التكنولوجي، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها، تعد الأخبار الكاذبة أو الملفقة، أكثر أدوات التضليل التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، فباتت عاملا رئيسا في إثارة الأزمات، وتشويه صورة الأفراد والمجتمعات، لا سيما مع تجاوزها فكرة الحرب النفسية في أثناء الحرب والنزاعات، لتصبح حاضرة طوال الوقت في العديد من القضايا، وتوظيفها لأغراض سياسية أو حتى ربحية».

وأضاف: «هذا التضليل الإعلامي، الذي يطلق عليه فن التستر وراء قناع، يعتمد على مشورع منظم، يستهدف تشويش الأذهان بهدف خلق الاضطرابات، ما دفع بعض الدول مؤخرا إلى اتخاذ مواقف صارمة لوقف هذا السيل من الادعاءات والأكاذيب».