خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: تحديد سقف لأسعار الغاز سيؤثر على أوروبا

قال محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي، إنّ قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد سقفًا لأسعار الغاز جاء من أجل تغيير طبيعة السوق التي تعاني من مشكلات كثيرة، مشيرًا إلى أن السقف ليس للغاز الروسي فقط وإنما يشمل كل المصادر، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي لا يقصد الغاز الروسي تحديدا.

تحديد سقفًا لسعر الغاز سيؤثر على عمليات العرض والطلب

وأضاف «الفلالي»، خلال حوراه عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية رشا عماد، أن التدخل في سوق الغاز وتحديد سقفًا لأسعاره ليس الحل المناسب لروسيا باعتبارها دولة اقتصادية مُصدرة للغاز، لأن ذلك سيؤثر على عمليات العرض والطلب.

تجمهر الروس والمُصدرين مشكلة كبرى سيتعرض لها الأوربيون

وتابع الخبير الاقتصاد، أن اعتراض الروس والمُصدرين يخلق أزمة في أوروبا، متوقعًا وجود إجراءات أخرى سيتخذها الاتحاد الأوروبي لتوضيح تطبيق سقف أسعار الغاز، لأن القرار ليس عمليًا من الناحية الاقتصادية، ويمكن أن يؤثر على أسواق الغاز.

وأشار إلى أن تحديد سقفًا لأسعار الغاز يمثل مشكلة للعقود المالية التي تتعلق بالحركة المادية للغاز، لافتا إلى أن القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي ومحاولة لحل مشكلة أوروبية بحتة.